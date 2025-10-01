¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ìÅÐÏ¿26¿Í¤òÈ¯É½¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î26¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ3Áª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï5·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÀïÀþÎ¥Ã¦¡£9·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼½éµß±ç¤Ç1²ó2Ã¥»°¿¶Ìµ°Â