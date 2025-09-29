Image: John Crimaldi / Gizmodo US 2024年12月19日の記事を編集して再掲載しています。 流さなければどうということはない？コロラド大学の科学者が「トイレの水しぶきヤバいから公衆トイレの利用を避けようキャンペーン」にしゃかりきになっています。同大の研究チームは、緑色のレーザーと一般的なカメラを使って、よく見かけるタイプのトイレを流したときにいったい何が飛び散っている