わずか1カ月の滞在でも寿命が縮まる恐れ 老化の謎解明に?

2025年9月28日 21時0分

Image: NASA

老化の謎解明にも…？人類は地球を飛び出し、宇宙空間で生活できる環境が、技術的には整いつつあります。でも、それに伴うリスクがあるとも指摘されてきました。残念なことに、懸念が現実のものとなりました。わずか1カ月の滞在でも寿命が縮む？

このほど科学ジャーナルの「Cell Stem Cell」では、宇宙空間における滞在が造血幹前駆細胞（HSPC）に与える影響を調査した研究論文