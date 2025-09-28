「マリナーズ−ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前に取材に応じ、大谷翔平投手のスタメン落ちについて「彼は今夜の試合に出場しない」とし、「代打の準備？しない」と完全休養を明言。その上で「明日は出場する」と明かした。「他の選手も休みをとってきたので、きょうは彼にもしっかり休んでもらいたいと思った。本人とも話をして休むことに納得してくれた」と大谷の蓄積疲労を考慮