【J3第29節】(いちご)宮崎 4-2(前半3-0)琉球<得点者>[宮]橋本啓吾(8分)、阿野真拓2(37分、38分)、武颯(53分)[琉]石浦大雅(74分)、神谷凱士(76分)<警告>[宮]松本雄真(10分)、黒木謙吾(40分)[琉]高木大輔(14分)、永井颯太(34分)、荒木遼太(86分)主審:大坪博和