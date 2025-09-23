広島は前日に6選手を抹消していた23日のプロ野球公示で、広島が6人を出場選手登録した。1軍登録されたのは滝田一希投手、菊地ハルン投手、林晃汰内野手、内田湘大内野手、佐藤啓介内野手、久保修外野手の6人となっている。広島は今季3位以上の可能性が消滅。前日22日に主力選手6人の出場選手登録を抹消し、チームを若手主体のメンバーで固めた。中日もカイル・マラー投手、味谷大誠捕手、森駿太内野手、濱将乃介外野手、ブラ