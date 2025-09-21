投手としては13先発で1勝1敗、防御率3.29、54K【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5回に逆転の52号3ランを放ち勝利に貢献した。本塁打王争いではカイル・シュワーバー（フィリーズ）に1本差に迫った。様々な記録を生み出す大谷は、“独占”するレコードをまた一つ更新した。1点を追