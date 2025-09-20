楽天左腕・王彦程が5回1失点パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が20日、デーゲームで2試合が行われ、楽天と西武がそれぞれ勝利した。楽天イーグルス利府球場で行われた楽天-ヤクルト戦は、2-1で楽天が勝利した。楽天は初回に陽柏翔内野手と伊藤裕季也内野手の適時打で2点を先制。このリードを投手陣が守り抜いた。先発の王彦程投手が5回1失点で試合をつくり、6回以降は林優樹投手、小孫竜二投手、今野龍太投手、日當直喜投手