ÀèÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÆóÎÝÂÇ¤ÎÄ¾¸å¤Ëµ¯¤­¤¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î4Ï¢Àï¤Î½éÀï¤Ë2-1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö6¡×¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Å¨ÃÏÂ¦¤ÎÊüÁ÷¶É¤ÏÂçÃ«¤Î¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¡£Âç