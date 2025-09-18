台湾で外来生物のグリーンイグアナが繁殖し、農作物に被害が出ている。今年の駆除数は既に２０１６年時点の３００倍超にあたる１６万匹に達しており、当局が報奨金を設けて対策を本格化させている。（台湾南部・高雄市園田将嗣、写真も）「あの木に７、８匹はいそうだ」。南部・高雄市で１２日、ハンター２人が民家の木の上に銃を向けた。放たれた約２センチの金属弾がグリーンイグアナに命中し、「ドスン」と落下した。こ