2025年1月、福島県のJR郡山駅前で10代の受験生が車にはねられ死亡した事故で、危険運転致死傷などの罪に問われている男の裁判。17日午後、男に懲役12年の判決が言い渡されました。懲役12年を言い渡されたのは池田怜平被告（35）。起訴状によると、池田被告は2025年1月22日の早朝、酒を飲んで車を運転したうえ、赤信号を無視して時速約70kmで交差点に進入。大阪から大学受験で郡山市を訪れていた10代の女性をはねて死亡させたなどと