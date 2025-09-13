夜中の0時を回ったころ、廊下に妹さんの悲鳴が響きました。真紀さんの妹さんは遠方に住んでいましたが、たまたまその週末、父の定期検診の付き添いのために実家を訪れていました。もしあの日、妹さんが来ていなかったら...今思えばそれが奇跡だったのかもしれません。【漫画】義母の「介護よろしくね」発言にモヤモヤが止まらない…が、義父の一言で救われた「どうしよう、お姉ちゃんが！救急車を呼ばないと！」要介護2の父・一郎