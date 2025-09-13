8月6日以降の32試合で打率.352、長打率.578、OPS.978シーズン終盤になって本来の姿を取り戻した。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は今季自己ワースト級の大不振に陥っているものの、8月5日（日本時間6日）以降の32試合で打率.352、長打率.578、OPS.978をマーク。この間に7本塁打、9月だけで4本放っている。一体何があったのだろうか。MLB公式のデビッド・アドラー記者が分析している。まず顕著なのがOPSの上昇だ。8月5日（