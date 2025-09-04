ついに登場した「プレリュード」の詳細は？2023年のジャパンモビリティショーでの世界初公開から2年、ついにと言うかやっとと言うか6代目となる新型ホンダ「プレリュード」が正式発表されました。5代目の生産終了が2001年だったので、実に24年ぶりの復活です。実際に乗った印象はどうだったのでしょうか。ホンダ 新型「プレリュード」に試乗！【画像】新型プレリュードのインテリアやホンダアクセス＆無限のアクセサリーを見る