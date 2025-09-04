ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > ホンダが新型プレリュード発表 24年ぶり復活＆初のハイブリッド仕様 ホンダ 企業・ビジネスニュース クルマ 共同通信 ホンダが新型プレリュード発表 24年ぶり復活＆初のハイブリッド仕様 2025年9月4日 12時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ホンダは4日、新型クーペ「プレリュード」を5日に発売すると発表した 前モデルの販売終了から24年ぶりの復活で、初のハイブリッド車となる 世界的に人気が高まるHVの需要をとらえる狙いだ 記事を読む おすすめ記事 木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分 健康パンの専門家が断言「パンは体に悪いと思い込むのは最大の落とし穴！」 2025年9月3日 8時33分