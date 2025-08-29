愛知県の名神高速道路でドライバーが目撃した“恐怖の瞬間”。目撃者によると、前を走っていた白い車が突然、「お尻をふるような不思議な動きをし始めた」といいます。異変が起きた直後、コントロールを失い左の車線へ。そしてガードレールに激突したのです。衝撃で浮き上がる車体。ガードレールは「くの字」に折れ曲がっています。そして再び白い車が見えると、横転していました。目撃者：多分（横にいた）トラックが一番怖かった