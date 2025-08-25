かつてNBAでプレーしたパベル・ポドコルジンが「史上最も背の高いサッカー選手」として公式戦デビューを飾った。英『ザ・サン』が伝えている。元プロバスケットボール選手のポドコルジンは、04年から06年にかけてNBAのダラス・マーベリックスでプレー。19年にバスケットボールからは引退すると、その後はサッカーに挑戦し、今月19日にサッカー選手として公式戦デビューを果たした。ロシアカップを戦うアムカル・モスクワ(ロ