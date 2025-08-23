ラーメンを食べる頻度と死亡リスクラーメンを週3回以上食べる人は、週1〜2回より死亡リスクが1.52倍高い傾向にある―。山形大などのチームが8月、山形県に住む40歳以上の6725人を対象に追跡調査した研究結果を国際科学誌に公表した。原因の一つに塩分の取り過ぎが考えられるという。全国屈指の消費量で知られる県での研究だけに、ラーメン好きの関心を集めそうだ。山形大医学部と県立米沢栄養大の共同チームが研究した。対象者