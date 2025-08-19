Photo: Philip Tracy / Gizmodo US ギズモード編集部で「マウスの王様」とか「マウス界のエクスカリバー」などと呼ばれる信頼の厚い最高のマウス。それがロジクールのMX Materシリーズ。MX Master 3Sは間違いないし、MX Master 3もいいし、もっと前のMX Master 2Sは2回買った人もいます。そのロジクールMX Masterシリーズが新モデルMX Master 4をリリースするとの噂がとびかっています。デ