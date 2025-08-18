気象庁は18日午後4時43分、東京23区西部に大雨警報と洪水警報を発表した。また東京多摩北部にも洪水警報を発表しました。東京地方には竜巻注意情報も発表されています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。竜巻注意情報は18日午後5時40分まで有効です。