記者会見で発言するプーチン氏＝１５日、米アラスカ州/Kevin Lamarque/Reuters（ＣＮＮ）米アラスカ州で行われた米ロ首脳会談。ロシアのプーチン大統領が笑顔を浮かべながら最後に発した言葉は、珍しく英語だった。トランプ米大統領が近くまた会うことになるだろうと示唆したのに対し、プーチン氏は「次はモスクワで」と応じた。通訳の必要はなかった。プーチン氏はドイツ語に堪能なことで知られる。冷戦期には旧ソ連国家保安委員