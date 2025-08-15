乳がんで左胸全摘…下着売り場で女性スタッフの反応に涙止まらずCHANTO WEB

乳がんで左胸全摘…下着売り場で女性スタッフの反応に涙止まらず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2008年に39歳で乳がんと診断され、左胸を全摘した神田文子さん
  • 乳がん下着の売り場で、女性スタッフが神田さんの傷を見てひるんだそう
  • 「なんでこんなさらし者みたいな思いを」と涙が止まらなくなったという
