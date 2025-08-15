１５日の第１試合終了後、高校野球の育成と発展に尽くした指導者に対する「育成功労賞」の表彰式が行われた。４７都道府県４９人の受賞者から、秋田・納谷聡さん（※能代）、茨城・根本喜幸さん（太田一）、福井・石津長利さん（三国）、奈良・松元隆さん（※添上）、島根・板垣悟史さん（安来）、愛媛・鈴木一宏さん（新居浜西）、福岡・青野浩彦さん（※東筑）、鹿児島・中迫俊明さん（川内）の８人を甲子園に招待（かっこ内