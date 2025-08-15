中国メディアの快科技は13日、韓国・聯合ニュースの報道として、米国際貿易委員会（ITC）が今年7月、中国のディスプレーパネル大手の京東方科技集団（BOE）が韓国・サムスンのOLED関連の営業秘密を不正に取得、使用したとする初期裁定を下したと伝えた。ITCは14年8カ月にわたる限定的排除命令を出してBOEの関連製品が米国市場に入るのを禁止する計画という。快科技は「中韓のディスプレー大手の特許争いがエスカレート」としてこの