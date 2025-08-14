¡Ê³ô¡Ë³¤Ï·²°ÁíËÜÊÞ¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§980833564¡¢»ñËÜ¶â1000Ëü±ß¡¢ÅÐµ­ÌÌ¡áÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ2-18-4¡Ë¤Ï¡¢8·î6Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÅç½á°ìÏº¡Ê°ÂÀ¾Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-4-1¡¢03-3563-3225¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢1869Ç¯¡ÊÌÀ¼£2Ç¯¡ËÁÏ¶È¡¢1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë8·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿ÄÑ¼ÑÅ¹·Ð±Ä¡£ÌÀ¼£½é´ü¤«¤éÂ³¤¯¹¾¸ÍÁ°ÄÑ¼Ñ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ï·ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö³¤Ï·²°åÁËÜÊÞ¡×