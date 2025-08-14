ÌÀ¼£2Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÄÑ¼ÑÅ¹¡Ö³¤Ï·²°åÁËÜÊÞ¡×¤¬ÇË»º
¡¡¡Ê³ô¡Ë³¤Ï·²°ÁíËÜÊÞ¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§980833564¡¢»ñËÜ¶â1000Ëü±ß¡¢ÅÐµÌÌ¡áÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ2-18-4¡Ë¤Ï¡¢8·î6Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÅç½á°ìÏº¡Ê°ÂÀ¾Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-4-1¡¢03-3563-3225¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢1869Ç¯¡ÊÌÀ¼£2Ç¯¡ËÁÏ¶È¡¢1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë8·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿ÄÑ¼ÑÅ¹·Ð±Ä¡£ÌÀ¼£½é´ü¤«¤éÂ³¤¯¹¾¸ÍÁ°ÄÑ¼Ñ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ï·ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö³¤Ï·²°åÁËÜÊÞ¡×¤Î²°¹æ¤ÇËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤äÅÔÆâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Î°ì»þµÙ¶È¤Ê¤É¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¶È¶·¤¬°²½¡£2024Ç¯7·î´ü¤ÎÇ¯Çä¾å¹â¤ÏÌó1²¯5000Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºâÌ³ÌÌ¤âºÄÌ³Ä¶²á¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¸å¤â¶ÈÀÓ¤Ï²óÉü¤»¤º3·î26Æü¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤òµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤ÏÌó2²¯5000Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£
