働き方改革によって、かえって生活が苦しくなったと感じる人もいるようだ。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（建築・土木技術職）は現場監督を務めており、現在の年収は500万円。関東へ転勤して以来、毎年少しずつ年収が下がっているそう。（文：長田コウ）「働き方改革で過労死を防ぐためだろうが残業時間の上限を決められたせいで、残業ほぼ付かなくなって手取りもグンと下がった」「せめて昔のように手取り25万あれば…」休日の