[8.10 J1第25節 FC東京 0-1 鹿島 味スタ]6月末以来の首位再浮上となった。鹿島アントラーズはFC東京との接戦を制して2連勝。FW鈴木優磨は「よくない時間帯もあったけど、自分たちを出せている時間帯もあった。全員で体を張ってゼロで抑えたことは評価につながる」と振り返った。互いにチャンスの時間もあり、拮抗した展開は続いた。6日の天皇杯4回戦では悪天候による中断と延長戦による長丁場を制したものの、今節は疲労の影響