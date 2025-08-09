◆米大リーグパドレス２―１０レッドソックス（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が８日（日本時間９日）、敵地のパドレス戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、出場４試合ぶりの２号２ラン本塁打を放つなど４打数２安打３打点と活躍し、勝利に貢献した。８−２で迎えた９回無死一塁でカウント２−１からの高めのボール球の直球打ち、打球は右中間フェンスを越えた。打球