TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第6話「告白」のあらすじと先行場面写真が公開された。 参考：『光が死んだ夏』で縮まった小林千晃＆梅田修一朗の“心の距離”アフレコ秘話を明かす 本作は、鳴見なるによる同名コミック（講談社『月刊ヤングマガジン』所載）をアニメ化した日常崩壊系ラブコメ。『干物妹！うまるちゃん』（作画監督など）、『カッコウの許嫁』（絵コンテ）で知られる直谷たかしが監督を務める。 紗