ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地ロサンゼルスでのカージナルス戦で投打にわたって大暴れした。「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場した試合では４回１失点。前回登板した７月３０日（同３１日）のレッズ戦では脱水症状に見舞われ、４回途中で緊急降板したが、今回は復帰後の最長イニングを投げ切り、球数も５４球と最多となった。しかも被安打２で８奪三振。一方の打者では、節目のＭＬＢ通算１００