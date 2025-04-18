実業家・堀江貴文氏（52）が18日に公式X（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「とんねるず石橋貴明のセクハラ騒動について言及した。堀江氏は石橋の騒動について「何を今更って感じなんすけど、それだけみんな書けないくらいフジテレビと石橋さんが怖かったって事なんですかねぇ」とポスト。また「個人的に石橋さんはイジメ体質の芸だと思うので好きではないですが。。」ともつづっていた。