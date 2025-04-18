フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）が18日生放送され、5月18日に大阪・関西万博で開催を予定していた「ぽかぽかプレゼンツ！SHOW−WA＆MATSURIスペシャルライブ」の中止を発表した。番組後半で小室瑛莉子アナウンサー（26）が、5月18日に開催を予定していた大阪・関西万博での「ぽかぽかプレゼンツ！SHOW−WA＆MATSURIスペシャルライブ」を、フジテレビを取り巻く諸般の事情を総合的に勘案した結果、開催を中止した