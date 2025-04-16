◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が15日（日本時間16日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。得点圏でまたも凡退した。3回、打線がつながり打者が一巡し2度目の打席となった2死満塁の第3打席。継投したばかりの相手2番手右腕・バードの初球外角93・6マイル（約150・6キロ）の速球を積極的に振ったがニゴロに打ち取られた。これで今季、得点