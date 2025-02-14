ドジャース春季キャンプ」（１３日、グレンデール）ドジャースキャンプが米を拠点に活動する世界的インフルエンサーが姿をみせた。引き揚げていく山本由伸が手を振ったファンの中にいたのはお笑い芸人渡辺直美。テレビ番組のレポートできていたようで、ドジャースを意識したのかブルーの髪形に、ピンクのシャツ姿で嬉しそうに手を叩いて喜んでいた。渡辺は２１年に渡米しニューヨークを拠点に活動。インスタグラムのフ