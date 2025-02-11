夫婦の関係は、ときに微妙なバランスを要求されます。互いに理解し合い、共に成長していくためには、どのようにすればよいのでしょうか。今回は、家族間での小さなトラブルを乗り越え、良好な関係を築き上げるためのポイントを紹介します。感謝の言葉を忘れずに家族が何かを計画したり、心を込めて何かをしてくれたりした際、ついお礼を言い忘れがちです。ですが、この「ありがとう」という一言が、温かさや肯定感を相手に伝え、関