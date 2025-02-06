《この世から抹消されるかもしれんけど、これが舞妓の実態。当時16歳で浴びるほどのお酒を飲ませられ、お客さんとお風呂入りという名の混浴を強いられた（全力で逃げたけど）。これが本当に伝統文化なのか今一度かんがえていただきたい》【マンガを読む】「じゃんけんで勝った人がお客さんの“前”を洗って」温泉旅行で“恐怖のゲーム”が…新人舞妓が直面した“お風呂入り”の地獄元舞妓の桐貴清羽(きりたかきよは)さん（25）が