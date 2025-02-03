覚醒剤を持ってくるようそそのかした罪に問われている、私人逮捕系YouTuberの2人に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。YouTuberの今野蓮（こんの・れん）被告と奥村路丈（おくむら・みちたけ）被告は2023年8月、薬物所持の逮捕現場を撮影するため、女性を装い、ネットで知り合った男性に覚醒剤を持ってくるようそそのかした罪に問われています。東京地裁は3日の判決で、今野被告に懲役1年4ヵ月・執行猶予3年、奥村被告に懲役