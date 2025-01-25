ÅÔ¿´¤«¤é120¥­¥íÆî¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ËÉâ¤«¤Ö°ËÆ¦½ôÅçºÇÂç¤ÎÅç¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¡£Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿º½ÉÍ¤Ç¿Í¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈï³²¼Ô¤ò£³ÈÖÌÜ¤Î°¦¿Í¤È¡Ä¡×¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦½÷¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¾ö²°3ÂåÌÜ¡ÉÌøÀ¥½¡Ã£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥ä¥ó¥­¡¼¤¤¤­¤ê¼Ì¿¿¿Í¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°ËÆ¦ÂçÅç¤Îº½ÉÍ¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯ÅÅÏÃ¤¬Íè¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤â¡Ä¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÏÂç