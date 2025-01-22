ドジャース入りした佐々木朗希投手（２３）をめぐって?密約説?が消えない中、別の疑惑が浮上した。獲得に失敗した複数チームから「ドジャースに分析データを盗まれた」と不満が噴出しているというのだ。佐々木獲得には２０球団が乗り出し、そのうち面談したのが７球団。最終的にブルージェイズ、パドレス、ドジャースの３球団の本拠地を訪問して交渉を煮詰めていった。大詰めを迎える中、代理人のジョエル・ウルフ氏が球団側に