入団会見に臨んだドジャース・佐々木朗希【写真：川村虎大】フルカウント

佐々木朗希がドジャース入団会見 背番号11番が記されたユニフォームを披露

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 佐々木朗希が現地時間22日、ドジャースとの入団会見に臨んだ
  • ネイビーのスーツにスカイブルーのネクタイで登場
  • 吉井理人監督は入団が決まると「あとは朗希次第」とエールを送った
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佐々木朗希がドジャースに入団

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