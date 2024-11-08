義実家は「男子厨房に入らず」「家事は女の仕事」と言う古い考えのある家でした。A子さんはそんな方針に従えず言い返してみると！？ 今回は知人のA子さんから聞いた義実家とのエピソードをご紹介します。 古い！ 家事は女性の仕事！？ 義実家の方針に反論！！ 姑も悪気があったわけではないのかもしれませんが、長い年月で凝り固まった考え方を根本的に変えることは難しいかもしれません。それであっても自分の意