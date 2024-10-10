アメリカの格安航空会社「スピリット航空（Spirit Airlines）」に搭乗したものの、客室乗務員から「服装が適切でない」と言われて降機させられた女性2人が日本時間7日、Instagramで当時の動画を公開して怒りをぶちまけた。2人が着ていたのは胸の下からウエストまでを露出するクロップトップだったが、視聴者の反応は「これは差別」「半裸状態でしょう」などと様々で、物議を醸している。米ニュースメディア『ABC7 Chicago』などが