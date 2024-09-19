とにかくボリュームがあることでおなじみのコメダ珈琲店。特に食べ物に関しては、「1人前」のメニューが通常の喫茶店の2〜3人前ほどあるため、何も知らずに注文してしまうと、あまりの多さにノックアウトされてしまいます。そのメニューを初めて体験する人に向けて、とある店舗が提案した「コメダ珈琲初心者おすすめセット」（通称：コメダ初心者セット）が、以前SNSを賑わせていました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事