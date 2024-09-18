米オハイオ州在住の女性は、毎年大規模なハロウィンの飾り付けを自宅の庭で行っており、今年は8月の第二週から飾り付けを始めた。女性がこれほど早く飾り付けを始めたのには理由があり、近隣住民は納得して女性を応援しているが、季節を先取りし過ぎた行動に、一部の人から市に苦情が寄せられている。米ニュースメディア『FOX19』などが、その理由の詳細を伝えた。【この記事の他の写真を見る】米オハイオ州フェアフィールド市バイ