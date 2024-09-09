デビュー作『ウツ婚!!―死にたい私が生き延びるための婚活』で、うつ・摂食障害・対人恐怖・強迫性障害などの精神疾患を抱えながら婚活に励んだ日々を綴った石田月美さん。コミック化もされ話題となったデビュー作の“その後の人生”を綴った『まだ、うまく眠れない』（文藝春秋）が2024年7月25日に出版されました。この記事では、本書から一部抜粋してお届けします。◆凡庸であるということは女性として生きる上で強いUは