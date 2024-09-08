韓国の忠清北道（チュンチョンブクド）堤川（チェチョン）で開かれた「第20回堤川国際音楽映画祭」の屋外会場で発生した花火特殊効果事故で17人が負傷した中、警察が本格的な捜査に着手した。8日、忠清北道警察庁によると、「堤川国際音楽映画祭」の会場の特殊効果設置場所とステージの構造などを分析するために現場監察を行ったという。今回の措置は、6日の夜に発生した爆竹事故の原因と責任の所在を明らかにするための捜査の一環
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