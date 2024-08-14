3回2死の第2打席に2試合連続となる37号ソロ【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間13日・ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズ戦で2試合連続となる37号ソロを放った。右翼手がほぼ動かなかった飛距離413フィート（約125.8メートル）の豪快弾には、敵地実況も開き直るしかなかった。「1番・指名打者」で先発出場した大谷の、3回2死で迎えた第2打席だった。元ソフトバン