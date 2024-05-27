27日、韓国で開かれた日本と韓国、中国の首脳会談で、「朝鮮半島の非核化」などをめぐり共同宣言を出したことについて、北朝鮮が「宣戦布告だ」などと猛反発しています。日中韓首脳会談では、朝鮮半島情勢をめぐり、「朝鮮半島の非核化及び拉致問題についてそれぞれ立場を強調した」とした上で、「朝鮮半島問題の政治的解決のために前向きに努力する」とする共同宣言を出しました。これに対し、北朝鮮外務省の報道官は国営メディア