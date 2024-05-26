SNSに投稿された1枚の写真が注目を集めています。扉付きの古びた置き物が2つ。投稿者さんは「我が家に伝わる絶対に拝んではいけないし、中身を見てもいけないナニカ」と説明します。【写真】「我が家に伝わる…」２つの古びた置き物（実際の写真）家族が触れる様子は「見たことはありません」投稿したのは、中部地方に暮らしながら写真活動を続ける茗荷屋タカシさん。話を聞きました。──写真に写る2つは。「50年程前に亡き